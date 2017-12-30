Освобожденный из заложников ребенок рассказал о захватчике «Укрпочты»

Освобожденный из заложников в харьковском отделении "Укрпочты" Андрей Ремига рассказал, что в заложниках было семь человек.
Об этом сообщает корреспондент УП с места событий.
Мальчик рассказал, что человек где-то в 3:00 сказал, что всех выпустит. По его словам, в заложниках было 7 человек. Мальчика освободили вместе с мамой и еще 3 заложниками.
"Он все время предлагал кофе и чай <...> Он на себя нацепил взрывчатку и говорил, что если полицейские не будут слушать, то подорвет ее. Взрывчатка была в двух бутылках, у нее что-то положили и там горела синяя лампочка", - сказал Ремига.
"Он хотел, чтобы выполняли его приказы. Еще говорил, чтобы его снимали и выкладывали везде <...> Он старый такой, говорил, что у него рак мозга", - добавил он.
По словам мальчика, в заложниках остался только один человек.
Напомним, около 14.40 поступило сообщение, что на ул. Шевченко возле ТЦ «Рост» неизвестный в маске захватил отделение "Укрпочты". Злоумышленник заявил, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить. Движение транспорта вокруг ограничено. Трамваи не ходят. Метро и супермаркет «Рост» работают в штатном режиме. По предварительной информации, в заложниках у мужчины находилось 11 человек: 9 взрослых и двое детей. К шести часам вечера полицейским удалось уговорить злоумышленника отпустить двух детей и трех женщин. Они сейчас в безопасности. Следственным управлением ГУНП в Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.
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