 
Главная Новости Криминал и происшествия На переговоры с захватчиком «Укрпочты» привезли его отца
30.12.2017  20:09   

На переговоры с захватчиком «Укрпочты» привезли его отца

Сейчас группа «полиции диалога» продолжает переговоры с правонарушителем, который сегодня забаррикадировался в помещении отделения «Укрпочты», взяв в заложники людей.


// Нацполиция

«Для переговоров с мужчиной, который угрожает применить взрывчатку, привезли его отца. Также на месте работают психологи. Правоохранители проводят все необходимые меры для освобождения тех, кто до сих пор остается внутри », - сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Напомним, около 14.40 поступило сообщение, что на ул. Шевченко возле ТЦ «Рост» неизвестный в маске захватил отделение "Укрпочты". Злоумышленник заявил, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить. Движение транспорта вокруг ограничено. Трамваи не ходят. Метро и супермаркет «Рост» работают в штатном режиме. По предварительной информации, в заложниках у мужчины находилось 11 человек: 9 взрослых и двое детей. К шести часам вечера полицейским удалось уговорить злоумышленника отпустить двух детей и трех женщин. Они сейчас в безопасности. Следственным управлением ГУНП в Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  захват укрпочты, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.12 Криминал и происшествия Захват «Укрпочты»: всех заложников освободили, нарушителя задержали 30.12 Криминал и происшествия Освобожденный из заложников ребенок рассказал о захватчике «Укрпочты» 30.12 Криминал и происшествия Из захваченного здания «Укрпочты» освободили пятерых заложников, в том числе детей
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием граждан
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 