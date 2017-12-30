30.12.2017 20:09

На переговоры с захватчиком «Укрпочты» привезли его отца

Сейчас группа «полиции диалога» продолжает переговоры с правонарушителем, который сегодня забаррикадировался в помещении отделения «Укрпочты», взяв в заложники людей.



// Нацполиция

«Для переговоров с мужчиной, который угрожает применить взрывчатку, привезли его отца. Также на месте работают психологи. Правоохранители проводят все необходимые меры для освобождения тех, кто до сих пор остается внутри », - сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.



Напомним, около 14.40 поступило сообщение, что на ул. Шевченко возле ТЦ «Рост» неизвестный в маске захватил отделение "Укрпочты". Злоумышленник заявил, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить. Движение транспорта вокруг ограничено. Трамваи не ходят. Метро и супермаркет «Рост» работают в штатном режиме. По предварительной информации, в заложниках у мужчины находилось 11 человек: 9 взрослых и двое детей. К шести часам вечера полицейским удалось уговорить злоумышленника отпустить двух детей и трех женщин. Они сейчас в безопасности. Следственным управлением ГУНП в Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.