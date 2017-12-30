Захват «Укрпочты»: всех заложников освободили, нарушителя задержали

В Харькове из помещения захваченного здания "Укрпочты" освобождены всех заложников, злоумышленник задержан.
Об этом вечером 30 декабря сообщили в Нацполиции Украины.
"Операцию по освобождению заложников, захваченных вооруженным мужчиной в помещении отделения" Укрпочты "в Харькове, завершено. Всех людей, которые в течение дня удерживались внутри, освободили", - сообщил председатель НПУ Сергей Князев.
Он добавил, что задержание нарушителя произошло без потерь, жертв и пострадавших во время спецоперации нет.
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Новогоднюю ночь харьковчане встретят без снега. Впрочем, дождя синоптики тоже не ожидают.
30 декабря в народе называют Данилов день.
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