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30.12.2017  20:35   

Захват «Укрпочты»: всех заложников освободили, нарушителя задержали

В Харькове из помещения захваченного здания "Укрпочты" освобождены всех заложников, злоумышленник задержан.


// Нацполиция

Об этом вечером 30 декабря сообщили в Нацполиции Украины.

"Операцию по освобождению заложников, захваченных вооруженным мужчиной в помещении отделения" Укрпочты "в Харькове, завершено. Всех людей, которые в течение дня удерживались внутри, освободили", - сообщил председатель НПУ Сергей Князев.

Он добавил, что задержание нарушителя произошло без потерь, жертв и пострадавших во время спецоперации нет.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  захват укрпочты, полиция, харьков
 
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