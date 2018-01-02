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02.01.2018  10:31   

ДТП на ХТЗ: есть пострадавшие

Авария произошла около двух часов дня 1 января на перекрестке улиц Молодежная и Днестровская.


// Патрульная полиция

Участники происшествия: автомобили Део Ланос и ВАЗ 21099.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое пассажиров Ланоса, пострадавших медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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