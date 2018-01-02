ДТП на ХТЗ: есть пострадавшие

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 2 января Время для нестандартных решений и амбициозных проектов. Ваши желания находятся в гармонии с возможностями – день идеален, чтобы реализовать свои самые смелые планы!

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 2 января На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков.