ДТП на ХТЗ: есть пострадавшие

Авария произошла около двух часов дня 1 января на перекрестке улиц Молодежная и Днестровская.
Участники происшествия: автомобили Део Ланос и ВАЗ 21099.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое пассажиров Ланоса, пострадавших медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
Время для нестандартных решений и амбициозных проектов. Ваши желания находятся в гармонии с возможностями – день идеален, чтобы реализовать свои самые смелые планы!
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков.
Наши предки посвящали этот день дому, в котором человек родился и вырос.
влажн.:
давл.:
ветер: