02.01.2018 13:26

Несовершеннолетний харьковчанин, угрожая ножницами, пытался ограбить санитарку в больнице (ФОТО)

Работники Слободского отдела полиции разоблачили в совершении тяжкого преступления 17-летнего парня.



police.kharkov

1 января в дежурную часть поступило сообщение о том, что в приемном отделении одной из городских больниц неизвестный угрожал ножницами работнику учреждения. При этом злоумышленник требовал у женщины деньги и пытался завладеть ее мобильным телефоном.

«Потерпевшая нажала кнопку охраны, после чего нападающий убежал. Следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции, прибывшая на место происшествия, совместно с нарядом полиции охраны задержала 17-летнего жителя Харькова. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет», - рассказывают в пресс-службе ГУНП.

Сейчас правоохранители решают вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения.