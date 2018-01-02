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02.01.2018  13:26   

Несовершеннолетний харьковчанин, угрожая ножницами, пытался ограбить санитарку в больнице (ФОТО)

Работники Слободского отдела полиции разоблачили в совершении тяжкого преступления 17-летнего парня.


police.kharkov
1 января в дежурную часть поступило сообщение о том, что в приемном отделении одной из городских больниц неизвестный угрожал ножницами работнику учреждения. При этом злоумышленник требовал у женщины деньги и пытался завладеть ее мобильным телефоном.
 
«Потерпевшая нажала кнопку охраны, после чего нападающий убежал. Следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции, прибывшая на место происшествия, совместно с нарядом полиции охраны задержала 17-летнего жителя Харькова. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет», - рассказывают в пресс-службе ГУНП. 
 
Сейчас правоохранители решают вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  ножницы, санитар, харьков, ограбление
 
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