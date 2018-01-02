02.01.2018 14:43

Стрельба в центре Харькова: есть пострадавшие

В результате происшествия трое мужчин были доставлены в больницу. Медики оценили их состояние здоровья как удовлетворительное. После оказания помощи пострадавшие отказались от госпитализации.



Sharij

31 декабря около 23:00 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Пушкинской якобы стреляют из оружия. На место происшествия выезжали экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

«Установлено, что в кафе на улице Пушкинской возник конфликт между двумя группами иностранцев. В результате трое мужчин были доставлены в больницу с различными травмами. Другие участники конфликта скрылись с места происшествия до приезда правоохранителей. Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений», - информируют в пресс-службе ГУНП.

По данному факту проводится проверка, и устанавливаются личности всех участников события.