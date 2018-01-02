Стрельба в центре Харькова: есть пострадавшие

В результате происшествия трое мужчин были доставлены в больницу. Медики оценили их состояние здоровья как удовлетворительное. После оказания помощи пострадавшие отказались от госпитализации.
Время для нестандартных решений и амбициозных проектов. Ваши желания находятся в гармонии с возможностями – день идеален, чтобы реализовать свои самые смелые планы!
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков.
Наши предки посвящали этот день дому, в котором человек родился и вырос.
влажн.:
давл.:
ветер: