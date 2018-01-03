03.01.2018 10:52

ДТП под Харьковом: один погибший, пятеро пострадавших (ФОТО)

Столкновение произошло 2 января около половины четвертого дня на трассе Киев - Харьков - Довжанский.



// Патрульная полиция

Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, около села Гракового произошло столкновение автомобилей «Chevrolet Aveo» и «Skoda Octavia».

В ДТП погиб пассажир «Chevrolet Aveo» и пострадали пять участников дорожного происшествия.

С травмами средней тяжести они доставлены в больницу неотложной медицинской помощи Харькова.

Полиция предварительно установила, что 45-летняя водитель «Chevrolet» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где произошло столкновение со «Skoda».



В результате ДТП 83-летний пассажир ««Chevrolet Aveo» погиб на месте. Пострадали оба водителя транспортных средств и 3 пассажира «Skoda Octavia» в возрасте от 22 до 50 лет.

Все пострадавшие доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние здоровья всех госпитализированных удовлетворительное.



По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.