ДТП под Харьковом: один погибший, пятеро пострадавших (ФОТО)

Столкновение произошло 2 января около половины четвертого дня на трассе Киев - Харьков - Довжанский.
Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, около села Гракового произошло столкновение автомобилей «Chevrolet Aveo» и «Skoda Octavia».
В ДТП погиб пассажир «Chevrolet Aveo» и пострадали пять участников дорожного происшествия.
С травмами средней тяжести они доставлены в больницу неотложной медицинской помощи Харькова.
Полиция предварительно установила, что 45-летняя водитель «Chevrolet» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где произошло столкновение со «Skoda».
В результате ДТП 83-летний пассажир ««Chevrolet Aveo» погиб на месте. Пострадали оба водителя транспортных средств и 3 пассажира «Skoda Octavia» в возрасте от 22 до 50 лет.
Все пострадавшие доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние здоровья всех госпитализированных удовлетворительное.
По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.
День обещает водоворот бурных чувств. Не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков.
В разгар новогодних праздников мир отмечает такую необычную дату.
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