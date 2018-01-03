03.01.2018 12:00

В сгоревшей на ХТЗ квартире нашли тела двух человек (ФОТО)

В ночь на 3 января произошел пожар в жилом шестиэтажном доме на улице Библика, 25.



// ГСЧС

Пожарные получили вызов в 00:42 3 января.



На тушение выезжали два отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и одно отделение на автолестнице.

На месте огнеборцы выяснили, что пожар возник в квартире на шестом этаже. Огонь быстро распространялся по периметру квартиры, распространился на соседнюю квартиру, а также на чердачное помещение. Общая площадь пожара составила более 250 кв.м.

Сложность тушения пожара была в том, что все конструкции здания были деревянными, из-за чего огонь быстро перекинулся с жилой квартиры на перекрытия и чердачное помещение.

Руководитель тушения пожара принял решение о привлечении дополнительных сил. Всего на пожаре работали 7 единиц пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава ГСЧС.



Во время тушения пожара пожарными были обнаружены тела двух человек: 50-летней хозяйки квартиры и ее 56-летнего сожителя.

16 жителей верхних этажей дома были эвакуированы.

В 2:30 пожар был локализован, в 3:40 полностью ликвидирован.

Вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.