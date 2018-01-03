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03.01.2018  12:58   

Пожар на Салтовке: есть погибший (ФОТО)

В половине третьего ночи 3 января поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на улице Халтурина, 26.


// ГСЧС

На тушение выезжали два отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 9 человек.

Как показала разведка, в квартире на первом этаже горели домашние вещи на площади 10 кв.м.

В комнате спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1956 года рождения.

Пожар был потушен в течение часа. Причина его возникновения выясняется.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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