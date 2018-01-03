Пожар на Салтовке: есть погибший (ФОТО)

В половине третьего ночи 3 января поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на улице Халтурина, 26.
На тушение выезжали два отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 9 человек.
Как показала разведка, в квартире на первом этаже горели домашние вещи на площади 10 кв.м.
В комнате спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1956 года рождения.
Пожар был потушен в течение часа. Причина его возникновения выясняется.
День обещает водоворот бурных чувств. Не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков.
В разгар новогодних праздников мир отмечает такую необычную дату.
влажн.:
давл.:
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