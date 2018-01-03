Две легковушки столкнулись на «зеленый» свет (ФОТО)

Авария произошла 2 января около десяти часов вечера на улице Шота Руставели, 4/2.
Как сообщили в патрульной полиции, автомобили Daewoo lanos и ВАЗ 2108 двигались на зеленый свет светофора и столкнулись на перекрестке улицы Шота Руставели и площади Героев Небесной сотни.
В ДТП пострадал вассажир «восьмерки», которого врачи скорой госпитализировали в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
День обещает водоворот бурных чувств. Не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков.
В разгар новогодних праздников мир отмечает такую необычную дату.
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