Главная Новости Криминал и происшествия Две легковушки столкнулись на «зеленый» свет (ФОТО)
03.01.2018  13:33   

Две легковушки столкнулись на «зеленый» свет (ФОТО)

Авария произошла 2 января около десяти часов вечера на улице Шота Руставели, 4/2.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, автомобили Daewoo lanos и ВАЗ 2108 двигались на зеленый свет светофора и столкнулись на перекрестке улицы Шота Руставели и площади Героев Небесной сотни.

В ДТП пострадал вассажир «восьмерки», которого врачи скорой госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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