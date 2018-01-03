03.01.2018 13:33

Две легковушки столкнулись на «зеленый» свет (ФОТО)

Авария произошла 2 января около десяти часов вечера на улице Шота Руставели, 4/2.



// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, автомобили Daewoo lanos и ВАЗ 2108 двигались на зеленый свет светофора и столкнулись на перекрестке улицы Шота Руставели и площади Героев Небесной сотни.



В ДТП пострадал вассажир «восьмерки», которого врачи скорой госпитализировали в больницу.



Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.