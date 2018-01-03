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03.01.2018  13:57   

Мужчина убил малознакомого собутыльника и пытался сбежать из города

Купянские полицейские за считанные часы разыскали и задержали злоумышленника, который после совершения преступления пытался уйти от ответственности.


// Нацполиция

2 января на улице Купянска нашли тело неизвестного мужчины с ранами на затылке. О происшествии сообщили в полицию.

Во время проведения оперативных мероприятий правоохранители установили личность убийцы. Им оказался 41-летний житель района.

Выяснилось, что 1 января злоумышленник устроил в своем доме пьянку с с малознакомым мужчиной. Между ними возникла ссора, в ходе которой хозяин домовладения нанес гостю несколько ударов палкой по голове. После чего злоумышленник вытащил тело за двор своего дома и пытался бежать из города, но был задержан сотрудниками полиции.

Мужчина признался в содеянном. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Проводятся мероприятия по установлению личности погибшего.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  убийство, полиция, харьков
 
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