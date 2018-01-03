03.01.2018 13:57

Мужчина убил малознакомого собутыльника и пытался сбежать из города

Купянские полицейские за считанные часы разыскали и задержали злоумышленника, который после совершения преступления пытался уйти от ответственности.



// Нацполиция

2 января на улице Купянска нашли тело неизвестного мужчины с ранами на затылке. О происшествии сообщили в полицию.



Во время проведения оперативных мероприятий правоохранители установили личность убийцы. Им оказался 41-летний житель района.



Выяснилось, что 1 января злоумышленник устроил в своем доме пьянку с с малознакомым мужчиной. Между ними возникла ссора, в ходе которой хозяин домовладения нанес гостю несколько ударов палкой по голове. После чего злоумышленник вытащил тело за двор своего дома и пытался бежать из города, но был задержан сотрудниками полиции.



Мужчина признался в содеянном. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.



Проводятся мероприятия по установлению личности погибшего.