Мужчина убил малознакомого собутыльника и пытался сбежать из города

Купянские полицейские за считанные часы разыскали и задержали злоумышленника, который после совершения преступления пытался уйти от ответственности.
2 января на улице Купянска нашли тело неизвестного мужчины с ранами на затылке. О происшествии сообщили в полицию.
Во время проведения оперативных мероприятий правоохранители установили личность убийцы. Им оказался 41-летний житель района.
Выяснилось, что 1 января злоумышленник устроил в своем доме пьянку с с малознакомым мужчиной. Между ними возникла ссора, в ходе которой хозяин домовладения нанес гостю несколько ударов палкой по голове. После чего злоумышленник вытащил тело за двор своего дома и пытался бежать из города, но был задержан сотрудниками полиции.
Мужчина признался в содеянном. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.
Проводятся мероприятия по установлению личности погибшего.
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