На ХТЗ столкнулись две легковушки (ФОТО)

Авария произошла около часа дня 3 января на улице Библика, 37/8.
Участники происшествия: автомобили Хюндай Акцент и Ниссан Лиф.
В ДТП пострадала пассажир автомобиля Хюндай, медики госпитализировали его в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
День обещает водоворот бурных чувств. Не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков.
В разгар новогодних праздников мир отмечает такую необычную дату.
влажн.:
давл.:
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