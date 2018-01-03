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03.01.2018  17:45   

На ХТЗ столкнулись две легковушки (ФОТО)

Авария произошла около часа дня 3 января на улице Библика, 37/8.


// Патрульная полиция

Участники происшествия: автомобили Хюндай Акцент и Ниссан Лиф.

В ДТП пострадала пассажир автомобиля Хюндай, медики госпитализировали его в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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