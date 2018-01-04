04.01.2018 10:35

Пожар на Новых Домах: погибли два человека (ФОТО)

3 января в 20:30 поступило сообщение о пожаре в жилой пятиэтажке на пр. Героев Сталинграда, 173.



// ГСЧС

Тушить возгорание выезжал дежурный караул 11-й Государственной пожарно-спасательной части в составе 2-х оперативных отделений на автоцистернах и одна автолестница 2-й пожарной части.



Сразу после прибытия спасателей, была организована разведка, которая установила следующее: пожар происходил в квартире на пятом этаже, дым из нее просачивался сквозь входные двери в лестничную клетку и начал попадать в соседние квартиры. Пожарные эвакуировали из опасной зоны 4 человек.

Одновременно с этим они приступили к тушению огня, который успел распространиться на площадь 10 кв.м. в одной из комнат. Там горели мебель и домашние вещи.

Во время ликвидации пожара были обнаружены тела 2-х погибших мужчин: 43-летнего хозяина дома и его знакомого, личность которого устанавливается. Последний находился в очаге пожара, другой - в соседней комнате.



Вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.