Пожар на Новых Домах: погибли два человека (ФОТО)

3 января в 20:30 поступило сообщение о пожаре в жилой пятиэтажке на пр. Героев Сталинграда, 173.
Тушить возгорание выезжал дежурный караул 11-й Государственной пожарно-спасательной части в составе 2-х оперативных отделений на автоцистернах и одна автолестница 2-й пожарной части.
Сразу после прибытия спасателей, была организована разведка, которая установила следующее: пожар происходил в квартире на пятом этаже, дым из нее просачивался сквозь входные двери в лестничную клетку и начал попадать в соседние квартиры. Пожарные эвакуировали из опасной зоны 4 человек.
Одновременно с этим они приступили к тушению огня, который успел распространиться на площадь 10 кв.м. в одной из комнат. Там горели мебель и домашние вещи.
Во время ликвидации пожара были обнаружены тела 2-х погибших мужчин: 43-летнего хозяина дома и его знакомого, личность которого устанавливается. Последний находился в очаге пожара, другой - в соседней комнате.
Вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.
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