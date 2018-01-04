04.01.2018 11:01

Возле ХНАТОБа нашли подозрительный предмет (ФОТО)

В сумке, брошенной неизвестным на улице Рымарской, полицейские нашли несколько пар обуви.



// Нацполиция

Сообщение о подозрительном чемодане поступило в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 3 января около 19:15. Полицейские Харькова сразу отправились по указанному адресу для проверки информации.



На место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы, эксперты взрыво-технического управления полиции и кинологическая служба. При осмотре никаких взрывных устройств или опасных веществ обнаружено не было.