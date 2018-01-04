Возле ХНАТОБа нашли подозрительный предмет (ФОТО)

В сумке, брошенной неизвестным на улице Рымарской, полицейские нашли несколько пар обуви.
Сообщение о подозрительном чемодане поступило в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 3 января около 19:15. Полицейские Харькова сразу отправились по указанному адресу для проверки информации.
На место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы, эксперты взрыво-технического управления полиции и кинологическая служба. При осмотре никаких взрывных устройств или опасных веществ обнаружено не было.
Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.
День будет туманным и облачным. Днем и вечером ожидается дождь со снегом.
Ученые, исследователи и просто любители научных экспериментов ежегодно отмечают день рождения великого англичанина.
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