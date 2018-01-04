04.01.2018 12:02

Грабитель присмотрел свою жертву в кафе

Угрожая ножом, злоумышленник забрал у мужчины мобильный и деньги.



// Нацполиция

Ограбление произошло в конце сентября прошлого года. 32-летний рецидивист в кафе увидел неизвестного мужчину и решил завладеть его мобильным телефоном.

Когда тот покинул заведение, злоумышленник проследил за ним, догнал и нанес несколько ударов палкой по голове. Затем достал нож и под угрозой его применения, отобрал у потерпевшего мобильный телефон и 6500 гривен.



В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники отделения полиции на станции Основа нашли преступника. По данному факту следственным было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.



Червонозаводский районный суд рассмотрел материалы уголовного производства и назначил подозреваемому наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы.