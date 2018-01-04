Грабитель присмотрел свою жертву в кафе

Угрожая ножом, злоумышленник забрал у мужчины мобильный и деньги.
Ограбление произошло в конце сентября прошлого года. 32-летний рецидивист в кафе увидел неизвестного мужчину и решил завладеть его мобильным телефоном.
Когда тот покинул заведение, злоумышленник проследил за ним, догнал и нанес несколько ударов палкой по голове. Затем достал нож и под угрозой его применения, отобрал у потерпевшего мобильный телефон и 6500 гривен.
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