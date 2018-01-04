Главная Новости Криминал и происшествия Главного инспектора-ревизора фискальной службы поймали на взятке в четверть миллиона (ФОТО)
04.01.2018  13:01   

Главного инспектора-ревизора фискальной службы поймали на взятке в четверть миллиона (ФОТО)

Советник налогового и таможенного дела третьего ранга получил взятку в размере 250 000.


// Нацполиция

Такую сумму чиновник требовал за уменьшение размера начисления штрафных санкций по результатам проведения плановой проверки одного из предприятий.

Во время проведения оперативных мероприятий правоохранители изъяли у мужчины денежные средства.

Главного государственного ревизора-инспектора Государственной фискальной службы Харьковской области 3 января задержали сотрудники отдела спецполиции ГУНП в Харьковской области совместно с работниками Управления Службы безопасности Украины во процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  взятка, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.12 Власть На Харьковщине поймали лесника-взяточника (ФОТО) 14.12 Криминал и происшествия Государственный исполнитель на Харьковщине попался на взятке 13.11 Криминал и происшествия Начальник Минобороны попался на взятке (ФОТО)
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием граждан
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 