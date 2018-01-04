Главного инспектора-ревизора фискальной службы поймали на взятке в четверть миллиона (ФОТО)

Советник налогового и таможенного дела третьего ранга получил взятку в размере 250 000.
Такую сумму чиновник требовал за уменьшение размера начисления штрафных санкций по результатам проведения плановой проверки одного из предприятий.
Во время проведения оперативных мероприятий правоохранители изъяли у мужчины денежные средства.
Главного государственного ревизора-инспектора Государственной фискальной службы Харьковской области 3 января задержали сотрудники отдела спецполиции ГУНП в Харьковской области совместно с работниками Управления Службы безопасности Украины во процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.
День будет туманным и облачным. Днем и вечером ожидается дождь со снегом.
Ученые, исследователи и просто любители научных экспериментов ежегодно отмечают день рождения великого англичанина.
влажн.:
давл.:
ветер: