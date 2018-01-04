Главная Новости Криминал и происшествия Subaru врезалась в подъезд многоэтажки (ФОТО)
04.01.2018  14:30   

Subaru врезалась в подъезд многоэтажки (ФОТО)

Авария произошла утром 3 января на Новых Домах.


// Патрульная полиция

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, около половины одиннадцатого утра водитель автомобиля Subaru Forester совершил наезд на подъезд дома по улице Героев Сталинграда, 181.

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.

На водителя полицейские составили административный протокол по ст.124 КУоАП.

В дальнейшем материал будет направлено в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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