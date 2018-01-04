04.01.2018 14:30

Subaru врезалась в подъезд многоэтажки (ФОТО)

Авария произошла утром 3 января на Новых Домах.



// Патрульная полиция

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, около половины одиннадцатого утра водитель автомобиля Subaru Forester совершил наезд на подъезд дома по улице Героев Сталинграда, 181.

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.



На водителя полицейские составили административный протокол по ст.124 КУоАП.



В дальнейшем материал будет направлено в суд.