Subaru врезалась в подъезд многоэтажки (ФОТО)

Авария произошла утром 3 января на Новых Домах.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, около половины одиннадцатого утра водитель автомобиля Subaru Forester совершил наезд на подъезд дома по улице Героев Сталинграда, 181.
Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.
На водителя полицейские составили административный протокол по ст.124 КУоАП.
В дальнейшем материал будет направлено в суд.
Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.
День будет туманным и облачным. Днем и вечером ожидается дождь со снегом.
Ученые, исследователи и просто любители научных экспериментов ежегодно отмечают день рождения великого англичанина.
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