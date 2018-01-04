04.01.2018 14:45

В Харькове поймали парня с наркотиками

Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий на место вызвали следственно-оперативную группу.



kharkivpolice

3 января около 16:00 патрульные получили информацию о подозрительном парне на улице Острогожской. По предварительной информации, неизвестный что-то искал на улице, после чего пошел в направлении улицы Цветущей. Обследовав указанную территорию, полицейские увидели мужчину, который подпадал под описание заявителя.

«Инспекторы остановили молодого человека и в соответствии с действующим законодательством провели поверхностную проверку гражданина. В результате осмотра правоохранители обнаружили около 30 пакетиков с неизвестным веществом белого цвета похожего на наркотическое», - информируют в пресс-службе патрульной полиции.