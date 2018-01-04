В Харькове поймали парня с наркотиками

Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий на место вызвали следственно-оперативную группу.
Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.
День будет туманным и облачным. Днем и вечером ожидается дождь со снегом.
Ученые, исследователи и просто любители научных экспериментов ежегодно отмечают день рождения великого англичанина.
влажн.:
давл.:
ветер: