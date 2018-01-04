Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове поймали парня с наркотиками
04.01.2018  14:45   

В Харькове поймали парня с наркотиками

Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий на место вызвали следственно-оперативную группу.


kharkivpolice
3 января около 16:00 патрульные получили информацию о подозрительном парне на улице Острогожской. По предварительной информации, неизвестный что-то искал на улице, после чего пошел в направлении улицы Цветущей. Обследовав указанную территорию, полицейские увидели мужчину, который подпадал под описание заявителя.
 
«Инспекторы остановили молодого человека и в соответствии с действующим законодательством провели поверхностную проверку гражданина. В результате осмотра правоохранители обнаружили около 30 пакетиков с неизвестным веществом белого цвета похожего на наркотическое», - информируют в пресс-службе патрульной полиции. 
Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.12 Власть Прокуратура передала в суд дело «закладчика» наркотиков 06.12 Криминал и происшествия Служебный пес нашел наркотики в остановленном автомобиле (ФОТО) 05.12 Криминал и происшествия Рецидивист продавал наркотики в колонии
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием граждан
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 