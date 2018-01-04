В промзоне Харькова легковушка столкнулась с грузовиком (ФОТО)

Около полудня 4 января на улице Лодзинской, 12 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей ЗИЛ 131 и Рено Дастер.
Полицейские, прибывшие на место происшествия, выяснили, что автомобиль Рено выезжал с территории завода на улицу Лодзинскую.
При этом водитель автомобиля не предоставил преимущество ЗИЛу, который ехал по главной дороге со стороны проспекта Тракторостроителей. Произошло столкновение.
Пострадавших в ДТП нет.
Патрульные собрали первичный материал, составили схему ДТП и оформили протокол по статье 124 КУоАП на водителя Дастера.
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