Главная Новости Криминал и происшествия В промзоне Харькова легковушка столкнулась с грузовиком (ФОТО)
04.01.2018  16:58   

В промзоне Харькова легковушка столкнулась с грузовиком (ФОТО)

Около полудня 4 января на улице Лодзинской, 12 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей ЗИЛ 131 и Рено Дастер.


// Патрульная полиция

Полицейские, прибывшие на место происшествия, выяснили, что автомобиль Рено выезжал с территории завода на улицу Лодзинскую.

При этом водитель автомобиля не предоставил преимущество ЗИЛу, который ехал по главной дороге со стороны проспекта Тракторостроителей. Произошло столкновение.

Пострадавших в ДТП нет.

Патрульные собрали первичный материал, составили схему ДТП и оформили протокол по статье 124 КУоАП на водителя Дастера.

Тэги:  дтп, харьков
 
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