Харьковские полицейские задержали иностранца с «солью»

Сотрудники Киевского отдела полиции обнаружили у 21-летнего парня четыре полимерные пакеты с веществом, похожим на наркотическое.
Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.
День будет туманным и облачным. Днем и вечером ожидается дождь со снегом.
Ученые, исследователи и просто любители научных экспериментов ежегодно отмечают день рождения великого англичанина.
влажн.:
давл.:
ветер: