04.01.2018 19:47

Харьковские полицейские задержали иностранца с «солью»

Сотрудники Киевского отдела полиции обнаружили у 21-летнего парня четыре полимерные пакеты с веществом, похожим на наркотическое.



police.kharkov

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, ночью на улице наряд полиции заметил прохожего, который подозрительно себя вел. В ходе личного досмотра у иностранца полицейские обнаружили полимерные пакеты с веществом белого цвета. Мужчина пояснил, что в пакетах находится наркотическое вещество - «соли».

Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.