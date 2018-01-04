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04.01.2018  19:47   

Харьковские полицейские задержали иностранца с «солью»

Сотрудники Киевского отдела полиции обнаружили у 21-летнего парня четыре полимерные пакеты с веществом, похожим на наркотическое.


police.kharkov
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, ночью на улице наряд полиции заметил прохожего, который подозрительно себя вел. В ходе личного досмотра у иностранца полицейские обнаружили полимерные пакеты с веществом белого цвета. Мужчина пояснил, что в пакетах находится наркотическое вещество - «соли».
 
Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование.
 
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  наркотики, иностранец, харьков
 
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