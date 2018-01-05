В Харьковской многоэтажке взорвалась граната, погиб мужчина

Взрыв произошел около 00.15 5 января в квартире на третьем этаже 10-этажки по улице Петра Свинаренко.
Об этом сообщили в оперативной сводке ХОГА.
На месте происшествия правоохранители установили, что на кухне квартиры взорвалась граната Ф-1, которую намеренно или случайно подорвал владелец квартиры - 38-летний мужчина.
От полученных травм виновник происшествия погиб на месте.
Его жена и дети, которые находились в соседней комнате, не пострадали.
Взрывом повреждено помещение кухни, выбито окно. Пожара не было.
Правоохранители выясняют происхождение боеприпаса и причины взрыва.
День хорош для творчества и интеллектуальных озарений. Возможны метания из стороны в сторону, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими.
Погода сменит «-» на «+», местами возможен небольшой дождь, туман, слабый ветер.
В этот день пекли печенье в форме овечек, коровок и птиц.
влажн.:
давл.:
ветер: