Главная Новости Криминал и происшествия В Харьковской многоэтажке взорвалась граната, погиб мужчина
05.01.2018  10:37   

В Харьковской многоэтажке взорвалась граната, погиб мужчина

Взрыв произошел около 00.15 5 января в квартире на третьем этаже 10-этажки по улице Петра Свинаренко.


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Об этом сообщили в оперативной сводке ХОГА.

На месте происшествия правоохранители установили, что на кухне квартиры взорвалась граната Ф-1, которую намеренно или случайно подорвал владелец квартиры - 38-летний мужчина.

От полученных травм виновник происшествия погиб на месте.

Его жена и дети, которые находились в соседней комнате, не пострадали.

Взрывом повреждено помещение кухни, выбито окно. Пожара не было.

Правоохранители выясняют происхождение боеприпаса и причины взрыва.

Тэги:  взрыв, граната, харьков
 
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