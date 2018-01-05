В центре Изюма грузовик сбил насмерть женщину

Авария произошла около восьми часов вечера 4 января.
Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, на автодороге Киев - Харьков - Довжанский (которая проходит по центру города Изюма) грузовой автомобиль сбил 53-летнюю женщину.
От полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия.
День хорош для творчества и интеллектуальных озарений. Возможны метания из стороны в сторону, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими.
Погода сменит «-» на «+», местами возможен небольшой дождь, туман, слабый ветер.
В этот день пекли печенье в форме овечек, коровок и птиц.
влажн.:
давл.:
ветер: