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05.01.2018  10:55   

В центре Изюма грузовик сбил насмерть женщину

Авария произошла около восьми часов вечера 4 января.


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Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, на автодороге Киев - Харьков - Довжанский (которая проходит по центру города Изюма) грузовой автомобиль сбил 53-летнюю женщину.

От полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия.

Тэги:  дтп, харьков
 
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