05.01.2018 11:00

Граната взорвалась в квартире волонтера АТО, – замглавы Нацполиции

В ночь на 5 января в квартире многоэтажки по улице Петра Свинаренко взорвалась граната.



// Facebook

Происшествие на своей странице в Фейсбук прокомментировал первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.



«Сегодня, 5 января, ночью в Харькове в арендованной квартире, расположенной на 3-ем этаже жилой многоэтажки, местный житель, 1979 г.р., по имеющейся информации руководитель пансионата для престарелых, неоднократно в качестве волонтера выезжал в зону АТО, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время неосторожного обращения уронил на пол гранату РГД-5, которая взорвалась.



В результате взрыва молодой человек погиб. Только чудом не пострадали его жена и двое малолетних детей, которые в это время находились в соседней комнате», – написал он.



