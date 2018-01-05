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05.01.2018  11:00   

Граната взорвалась в квартире волонтера АТО, – замглавы Нацполиции

В ночь на 5 января в квартире многоэтажки по улице Петра Свинаренко взорвалась граната.


// Facebook

Происшествие на своей странице в Фейсбук прокомментировал первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Сегодня, 5 января, ночью в Харькове в арендованной квартире, расположенной на 3-ем этаже жилой многоэтажки, местный житель, 1979 г.р., по имеющейся информации руководитель пансионата для престарелых, неоднократно в качестве волонтера выезжал в зону АТО, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время неосторожного обращения уронил на пол гранату РГД-5, которая взорвалась.

В результате взрыва молодой человек погиб. Только чудом не пострадали его жена и двое малолетних детей, которые в это время находились в соседней комнате», – написал он.

 

Тэги:  взрыв, граната, харьков
 
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