Граната взорвалась в квартире волонтера АТО, – замглавы Нацполиции

В ночь на 5 января в квартире многоэтажки по улице Петра Свинаренко взорвалась граната.
Происшествие на своей странице в Фейсбук прокомментировал первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.
«Сегодня, 5 января, ночью в Харькове в арендованной квартире, расположенной на 3-ем этаже жилой многоэтажки, местный житель, 1979 г.р., по имеющейся информации руководитель пансионата для престарелых, неоднократно в качестве волонтера выезжал в зону АТО, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время неосторожного обращения уронил на пол гранату РГД-5, которая взорвалась.
В результате взрыва молодой человек погиб. Только чудом не пострадали его жена и двое малолетних детей, которые в это время находились в соседней комнате», – написал он.
День хорош для творчества и интеллектуальных озарений. Возможны метания из стороны в сторону, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими.
Погода сменит «-» на «+», местами возможен небольшой дождь, туман, слабый ветер.
В этот день пекли печенье в форме овечек, коровок и птиц.
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