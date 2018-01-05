05.01.2018 11:03

По факту взрыва гранаты полиция открыла уголовное дело (ФОТО)

По предварительным данным, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с боеприпасом.



// Нацполиция

5 января в 00.05 в Новобаварский отдел полиции поступило сообщение из службы «102» о том, что в одном из домов на улице Петра Свинаренко произошел взрыв.



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Новобаварского отдела полиции. По адресу полицейские установили, что в квартире произошел взрыв гранаты «РГД-5».

В результате происшествия погиб 38-летний хозяин квартиры. Он жил в квартире с женой и тремя детьми. В результате происшествия другие жильцы не пострадали.



По предварительным выводам специалистов взрывотехнического управления харьковской полиции, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с боеприпасом.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.