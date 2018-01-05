Главная Новости Криминал и происшествия По факту взрыва гранаты полиция открыла уголовное дело (ФОТО)
05.01.2018  11:03   

По факту взрыва гранаты полиция открыла уголовное дело (ФОТО)

По предварительным данным, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с боеприпасом.


// Нацполиция

5 января в 00.05 в Новобаварский отдел полиции поступило сообщение из службы «102» о том, что в одном из домов на улице Петра Свинаренко произошел взрыв.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Новобаварского отдела полиции. По адресу полицейские установили, что в квартире произошел взрыв гранаты «РГД-5».

В результате происшествия погиб 38-летний хозяин квартиры. Он жил в квартире с женой и тремя детьми. В результате происшествия другие жильцы не пострадали.

По предварительным выводам специалистов взрывотехнического управления харьковской полиции, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с боеприпасом.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Фотогалерея

Тэги:  взрыв, граната, харьков, полиция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.01 Криминал и происшествия Граната взорвалась в квартире волонтера АТО, – замглавы Нацполиции 05.01 Криминал и происшествия В Харьковской многоэтажке взорвалась граната, погиб мужчина 25.12 Криминал и происшествия Полиция расследует взрыв автомобиля в центре Харькова
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием граждан
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 