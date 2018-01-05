СБУ накрыла «кормушку» полковника налоговой службы (ФОТО)

Взятки передавали через пункт обмена валют.
Оперативники СБУ установили, что заместитель начальника одного из управлений Главного управления ГФС в Харьковской области вместе со своим подчиненным - старшим оперуполномоченным, наладили коррупционную схему систематического получения взяток с предпринимателей за непрепятствование их хозяйственной деятельности.
Подполковник и майор налоговой службы требовали у местного предпринимателя сорок тысяч долларов США за возвращение изъятого при обыске имущества и непривлечение его к уголовной ответственности.
Правоохранители задержали злоумышленников во время получения части неправомерной выгоды в размере двадцать тысяч американских долларов. Пытаясь избежать передачи денег «из рук в руки», чиновники привлекли к своей сделки посредника - кассира одного из пунктов обмена валют.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
День хорош для творчества и интеллектуальных озарений. Возможны метания из стороны в сторону, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими.
Погода сменит «-» на «+», местами возможен небольшой дождь, туман, слабый ветер.
В этот день пекли печенье в форме овечек, коровок и птиц.
влажн.:
давл.:
ветер: