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05.01.2018  11:58   

СБУ накрыла «кормушку» полковника налоговой службы (ФОТО)

Взятки передавали через пункт обмена валют.


// СБУ

Оперативники СБУ установили, что заместитель начальника одного из управлений Главного управления ГФС в Харьковской области вместе со своим подчиненным - старшим оперуполномоченным, наладили коррупционную схему систематического получения взяток с предпринимателей за непрепятствование их хозяйственной деятельности.

Подполковник и майор налоговой службы требовали у местного предпринимателя сорок тысяч долларов США за возвращение изъятого при обыске имущества и непривлечение его к уголовной ответственности.

Правоохранители задержали злоумышленников во время получения части неправомерной выгоды в размере двадцать тысяч американских долларов. Пытаясь избежать передачи денег «из рук в руки», чиновники привлекли к своей сделки посредника - кассира одного из пунктов обмена валют.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Источник:   СБУ
 Тэги:  взятка, сбу, харьков
 
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