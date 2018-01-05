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05.01.2018  14:01   

Полицейские задержали мужчину, который делал «закладки»

При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли у 21-летнего харьковчанина 29 свертков с «солями».


// Нацполиция

В Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Острогозской неизвестный что-то ищет и ведет себя подозрительно.

По адресу наряд полиции обнаружил 21-летнего мужчину. В ходе поверхностного осмотра парень добровольно отдал полицейским 29 свертков с белым веществом. Как выяснилось, мужчина делал так называемые «закладки». Он пояснил, что в пакетах находится наркотическое вещество - «соли».

По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.
 

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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