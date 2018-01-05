05.01.2018 14:01

Полицейские задержали мужчину, который делал «закладки»

При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли у 21-летнего харьковчанина 29 свертков с «солями».



// Нацполиция

В Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Острогозской неизвестный что-то ищет и ведет себя подозрительно.



По адресу наряд полиции обнаружил 21-летнего мужчину. В ходе поверхностного осмотра парень добровольно отдал полицейским 29 свертков с белым веществом. Как выяснилось, мужчина делал так называемые «закладки». Он пояснил, что в пакетах находится наркотическое вещество - «соли».



По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

