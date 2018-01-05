05.01.2018 14:31

Микроавтобус врезался в припаркованный автомобиль и в столб (ФОТО)

Авария произошла 5 января около десяти часов утра на улице Гольдберговской, 4.



// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля Ford transit не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную дистанцию ​​и совершил столкновение с припаркованным автомобилем Peugeot boxer.



В результате столкновения автомобиль Ford инерционным движением отбросило в столб.

Пострадавших в результате ДТП нет.



Патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП на водителя Ford.



В дальнейшем материалы будут направлены в суд.