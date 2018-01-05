Микроавтобус врезался в припаркованный автомобиль и в столб (ФОТО)

Авария произошла 5 января около десяти часов утра на улице Гольдберговской, 4.
По предварительной информации водитель автомобиля Ford transit не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с припаркованным автомобилем Peugeot boxer.
В результате столкновения автомобиль Ford инерционным движением отбросило в столб.
Пострадавших в результате ДТП нет.
Патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП на водителя Ford.
В дальнейшем материалы будут направлены в суд.
День хорош для творчества и интеллектуальных озарений. Возможны метания из стороны в сторону, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими.
Погода сменит «-» на «+», местами возможен небольшой дождь, туман, слабый ветер.
В этот день пекли печенье в форме овечек, коровок и птиц.
влажн.:
давл.:
ветер: