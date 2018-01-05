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05.01.2018  14:31   

Микроавтобус врезался в припаркованный автомобиль и в столб (ФОТО)

Авария произошла 5 января около десяти часов утра на улице Гольдберговской, 4.


// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля Ford transit не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную дистанцию ​​и совершил столкновение с припаркованным автомобилем Peugeot boxer.

В результате столкновения автомобиль Ford инерционным движением отбросило в столб.

Пострадавших в результате ДТП нет.

Патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП на водителя Ford.

В дальнейшем материалы будут направлены в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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