На Рогани мусоровоз «поторопил» легковушку

Авария произогшал 5 января около 11.20 на улице Сергея Грицевца, 51-А.
По предварительной информации водитель мусоровоза ГАЗ 3307 совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Laceti, который остановился впереди.
Пострадавших в ДТП нет.
Патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП на водителя Газ.
В дальнейшем материал будут направлены в суд.
День хорош для творчества и интеллектуальных озарений. Возможны метания из стороны в сторону, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими.
Погода сменит «-» на «+», местами возможен небольшой дождь, туман, слабый ветер.
В этот день пекли печенье в форме овечек, коровок и птиц.
влажн.:
давл.:
ветер: