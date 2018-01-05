05.01.2018 15:01

На Рогани мусоровоз «поторопил» легковушку

Авария произогшал 5 января около 11.20 на улице Сергея Грицевца, 51-А.



// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель мусоровоза ГАЗ 3307 совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Laceti, который остановился впереди.



Пострадавших в ДТП нет.



Патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП на водителя Газ.



В дальнейшем материал будут направлены в суд.