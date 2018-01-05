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05.01.2018  15:01   

На Рогани мусоровоз «поторопил» легковушку

Авария произогшал 5 января около 11.20 на улице Сергея Грицевца, 51-А.


// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель мусоровоза ГАЗ 3307 совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Laceti, который остановился впереди.

Пострадавших в ДТП нет.

Патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП на водителя Газ.

В дальнейшем материал будут направлены в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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