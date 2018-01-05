Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове двое мужчин пошли на «гоп-стоп» (ФОТО)
05.01.2018  13:17   

В Харькове двое мужчин пошли на «гоп-стоп» (ФОТО)

Злоумышленников задержали. Сейчас делом занимаются следователи.


kharkivpolice
3 января около 23:00 патрульные получили информацию о том, что на улице Владислава Зубенко двое неизвестных напали на мужчину и отобрали денежные средства и мобильный телефон.
 
«Во время отработки вызова патрульные оперативно обнаружили двух мужчин, которые подходили под описание потерпевшего. Неподалеку от граждан, на земле, правоохранители увидели телефон похожий на мобильный заявителя. Для выяснения всех обстоятельств происшествия полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу», - информируют в пресс-службе патрульной полиции. 
 
В присутствии свидетелей у мужчин правоохранители обнаружили денежные средства, которые предположительно принадлежат потерпевшему. 
 
 
Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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