05.01.2018 14:15

На Харьковщине поймали предприимчивого школьника

Работники группы реагирования патрульной полиции Балаклейщины разоблачили 14-летнего жителя поселка Яковенково в краже.



police.kharkov

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, в дежурную часть обратилась 37-летняя местная жительница с заявлением о пропаже металлических столбов с ограды дома.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудники патрульной полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 14-летний парень, который поздно вечером пробрался на территорию соседнего домовладения и украл оттуда изделия из металла.

Он пояснил, что решил совершить преступление, чтобы подзаработать денег. Похищенные 60 кг металла парень сдал в пункт приема металлолома, за что получил около 300 гривен.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.