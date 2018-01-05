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05.01.2018  14:15   

На Харьковщине поймали предприимчивого школьника

Работники группы реагирования патрульной полиции Балаклейщины разоблачили 14-летнего жителя поселка Яковенково в краже.


police.kharkov
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, в дежурную часть обратилась 37-летняя местная жительница с заявлением о пропаже металлических столбов с ограды дома.
 
В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудники патрульной полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 14-летний парень, который поздно вечером пробрался на территорию соседнего домовладения и украл оттуда изделия из металла.
 
Он пояснил, что решил совершить преступление, чтобы подзаработать денег. Похищенные 60 кг металла парень сдал в пункт приема металлолома, за что получил около 300 гривен.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  школьник, кража, метал, харьков
 
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