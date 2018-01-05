На Алексеевке столкнулись грузовик и Mazda (ФОТО)

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.
Авария произошла 5 января около 12.15 на улице Береговой, 9.
По предварительной информации водитель автомобиля ГАЗ 33023-414, перестраиваясь в другую полосу движения, совершил столкновение с автомобилем Mazda 6.
Полицейские составили на водителя грузовика протокол по статье 124 КУоАП.
В дальнейшем материал будет направлено в суд.
День хорош для творчества и интеллектуальных озарений. Возможны метания из стороны в сторону, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими.
Погода сменит «-» на «+», местами возможен небольшой дождь, туман, слабый ветер.
В этот день пекли печенье в форме овечек, коровок и птиц.
влажн.:
давл.:
ветер: