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05.01.2018  16:29   

На Алексеевке столкнулись грузовик и Mazda (ФОТО)

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.


// Патрульная полиция

Авария произошла 5 января около 12.15 на улице Береговой, 9.

По предварительной информации водитель автомобиля ГАЗ 33023-414, перестраиваясь в другую полосу движения, совершил столкновение с автомобилем Mazda 6.

Полицейские составили на водителя грузовика протокол по статье 124 КУоАП.

В дальнейшем материал будет направлено в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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