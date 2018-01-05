05.01.2018 16:29

На Алексеевке столкнулись грузовик и Mazda (ФОТО)

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.



// Патрульная полиция

Авария произошла 5 января около 12.15 на улице Береговой, 9.



По предварительной информации водитель автомобиля ГАЗ 33023-414, перестраиваясь в другую полосу движения, совершил столкновение с автомобилем Mazda 6.



Полицейские составили на водителя грузовика протокол по статье 124 КУоАП.



В дальнейшем материал будет направлено в суд.