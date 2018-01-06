06.01.2018 13:16

Полицейские поймали незаконного лесоруба (ФОТО)

В Дергачевский отдел полиции с заявлением обратился местный депутат. Он сообщил, что неизвестные спиливают деревья в защитных полосах вдоль дороги «Дергачи-Полевая».



police.kharkov

По адресу копы обнаружили мужчину и автомобиль со спиленными деревьями. Работники полиции провели осмотр территории и собрали в качестве вещественных доказательств фрагменты пиленых деревьев. Гражданин, находившийся на месте происшествия, свою причастность к незаконной вырубке деревьев отрицает.

В настоящее время решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр государственного реестра по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Автомобиль, в котором находилась спиленная древесина, полицейские поставили на площадку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.