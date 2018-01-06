Полицейские поймали незаконного лесоруба (ФОТО)

В Дергачевский отдел полиции с заявлением обратился местный депутат. Он сообщил, что неизвестные спиливают деревья в защитных полосах вдоль дороги «Дергачи-Полевая».
Звезды обещают усилить дух свободы, что позволит вам мыслить нестандартно. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться!
Рождество, как и Новый год, харьковчане встретят без снега. По ночам ожидается дождь.
В Украине Рождество начинают праздновать в Святой вечер – 6 января, после первой звезды, что ознаменовывает конец рождественского поста.
влажн.:
давл.:
ветер: