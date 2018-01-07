07.01.2018 12:11

Из-за неосторожного обращения с огнем погиб мужчина

6 января в 12:08 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Школьной, 31 в поселке Новая Ивановка Кегичевского района Харьковской области.



kharkiv.dsns

К месту происшествия прибыл дежурный караул 20-й Государственной пожарно-спасательной части в составе 5-ти спасателей.

«На момент прибытия спасательного подразделения огнем были охвачены домашние вещи и стены жилого помещения, а также деревянные конструкции крыши дома. Общая площадь пожара около 60 кв.м. Во время тушения пожара в доме спасатели обнаружили тело мужчины 1971 года рождения», - информируют в пресс-службе ГСЧС.

В 12:42 пожар локализовали, полностью ликвидировать его удалось только в 19:05.

Как сообщили эксперты, вероятной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем.