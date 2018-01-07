Из-за неосторожного обращения с огнем погиб мужчина

6 января в 12:08 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Школьной, 31 в поселке Новая Ивановка Кегичевского района Харьковской области.
От важных разговоров сегодня лучше отказаться, поскольку повышенная обидчивость (отличительная особенность дня) может стать причиной конфликтов и недоразумений.
Рождество, как и Новый год, харьковчане встретят без снега. По ночам ожидается дождь.
7 января православные христиане всего мира отмечают светлое Рождество Христово.
влажн.:
давл.:
ветер: