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07.01.2018  12:11   

Из-за неосторожного обращения с огнем погиб мужчина

6 января в 12:08 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Школьной, 31 в поселке Новая Ивановка Кегичевского района Харьковской области.


kharkiv.dsns
К месту происшествия прибыл дежурный караул 20-й Государственной пожарно-спасательной части в составе 5-ти спасателей.
 
«На момент прибытия спасательного подразделения огнем были охвачены домашние вещи и стены жилого помещения, а также деревянные конструкции крыши дома. Общая площадь пожара около 60 кв.м. Во время тушения пожара в доме спасатели обнаружили тело мужчины 1971 года рождения», - информируют в пресс-службе ГСЧС. 
 
В 12:42 пожар локализовали, полностью ликвидировать его удалось только в 19:05.
 
Как сообщили эксперты, вероятной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем.
 
Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков
 
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