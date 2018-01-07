Главная Новости Криминал и происшествия Рождественское застолье в Харькове закончилось поножовщиной
07.01.2018  16:01   

Рождественское застолье в Харькове закончилось поножовщиной

Работники Индустриального отдела полиции задержали 28-летнего мужчину, который убил свою сожительницу.


police.kharkov
При выезде на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что погибшей является 31-летняя женщина.
 
«Как выяснилось в ходе предварительного расследования, в рождественскую ночь сожители употребляли спиртные напитки. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине удар кухонным ножом в грудную клетку. Вследствие кровопотери потерпевшая скончалась», - сообщают в пресс-службе ГУНП. 
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  поножовщина, убийство, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.12 Криминал и происшествия В Харькове студент-иностранец устроил поножовщину 21.11 Криминал и происшествия В харьковском ресторане иностранец устроил поножовщину 14.08 Криминал и происшествия В Харькове иностранец устроил поножовщину
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием граждан
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 