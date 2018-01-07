07.01.2018 16:01

Рождественское застолье в Харькове закончилось поножовщиной

Работники Индустриального отдела полиции задержали 28-летнего мужчину, который убил свою сожительницу.



police.kharkov

При выезде на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что погибшей является 31-летняя женщина.

«Как выяснилось в ходе предварительного расследования, в рождественскую ночь сожители употребляли спиртные напитки. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине удар кухонным ножом в грудную клетку. Вследствие кровопотери потерпевшая скончалась», - сообщают в пресс-службе ГУНП.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.