08.01.2018 12:14

В Безлюдовке два брата до смерти избили собутыльника

Работники Харьковского отдела полиции разоблачили в совершении преступления мужчин 19 и 33-лет.



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7 января около 00:31 в дежурную часть поступило сообщение от 43-летней жительницы поселка Безлюдовка. Женщина сообщила о том, что по месту жительства малознакомые мужчины избили до смерти ее сожителя.

«По указанному адресу немедленно выехали руководство и следственно оперативная группа отдела полиции. Полицейские выяснили, что в Святвечер мужчины распивали спиртные напитки по месту жительства погибшего. Между хозяином и гостями возникла ссора. В результате подозреваемые нанесли хозяину домовладения удары руками и ногами по голове и туловищу. От полученных травм 43-летний мужчина скончался», - информируют в пресс-службе ГУНП.

По словам начальника Харьковского отдела полиции Валерия Уманца, в ходе проведения оперативных мероприятий полицейские задержали злоумышленников, причастных к совершению преступления. Ими оказались 19 и 33-летние родные братья, которые живут в поселке Безлюдовка.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы. В настоящее время злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Следствие продолжается.