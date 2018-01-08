08.01.2018 13:45

В центре Харькова тушили крупный пожар (ФОТО)

7 января в 16:47 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в двухэтажном нежилом здании по адресу: переулок Классический, 10б.



kharkiv.dsns.gov.ua

На место пожара выехали 2 отделения ГСЧС на автоцистернах.

«На момент прибытия спасателей было установлено, что горят помещения на втором этаже и крыша здания на площади 150 м.кв. По деревянным конструкциям здания огонь начал быстро перебрасываться на соседние помещения. Руководитель тушения пожара принял решение о привлечении дополнительных сил и средств. Всего на месте пожара работало 7 автоцистерн, 1 автолестница, 2 аварийно-спасательные автомобили и 50 человек личного состава ГСЧС», - информируют в пресс-службе спасателей.

В 19:30 пожар был локализован, в 00:55 полностью ликвидирован. Пожарные спасли 3 расположенные рядом здания, из которых 2 жилых дома.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.

ФОТО:ГСЧС