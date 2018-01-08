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08.01.2018  13:45   

В центре Харькова тушили крупный пожар (ФОТО)

7 января в 16:47 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в двухэтажном нежилом здании по адресу: переулок Классический, 10б.


kharkiv.dsns.gov.ua
На место пожара выехали 2 отделения ГСЧС на автоцистернах.
 
«На момент прибытия спасателей было установлено, что горят помещения на втором этаже и крыша здания на площади 150 м.кв. По деревянным конструкциям здания огонь начал быстро перебрасываться на соседние помещения. Руководитель тушения пожара принял решение о привлечении дополнительных сил и средств. Всего на месте пожара работало 7 автоцистерн, 1 автолестница, 2 аварийно-спасательные автомобили и 50 человек личного состава ГСЧС», - информируют в пресс-службе спасателей. 
 
В 19:30 пожар был локализован, в 00:55 полностью ликвидирован. Пожарные спасли 3 расположенные рядом здания, из которых 2 жилых дома. 
 
Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.
 
 
 
ФОТО:ГСЧС
Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков
 
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