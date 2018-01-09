09.01.2018 10:51

Поножовщина возле ночного клуба: пострадавший в больнице

44-летнего жителя Лозовского района задержали за покушение на убийство.



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В лозовскую больницу в тяжелом состоянии доставили 37-летнего мужчину с ножевым ранением. О происшествии медики сообщили в полицию.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили личность злоумышленника - 44-летнего безработного местного жителя.



Как выяснилось, ночью между двумя товарищами задержанного возле одного из ночных клубов завязалась драка. На почве личных неприязненных отношений он достал из кармана раскладной нож и нанес удар в живот 37-летнему мужчине.



Следственным открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, п. 7 ч. 2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.



Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении данного преступления. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания.