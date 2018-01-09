09.01.2018 13:02

Пожарные на руках вынесли инвалида из горящего дома (ФОТО)

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электросети.



ГСЧС

8 января в 13:38 спасателям сообщили о пожаре в жилой двухэтажке села Слобожанское Балаклейского района области.

На тушение выехало районное пожарно-спасательное подразделение на 2-х автоцистернах.



По прибытию выяснилось, что пожар произошел в квартире на 1-м этаже. Там в одной из комнат горел ковер на стене и домашние вещи. Все помещение было заполнено дымом.

Кроме того, дым сквозь вентканалы и по лестничной марша начал проникать в квартиры на втором этаже. Их жители успели своевременно выбежать на улицу, но один из них, 67-летний инвалид, не мог самостоятельно передвигаться и ждал помощи на балконе своей квартиры.

Подав первый ствол на тушение огня и проведя мероприятия по дымоудаления, спасатели вынесли мужчину на свежий воздух. Благодаря оперативным действиям сотрудников ГСЧС он не получил никаких травм.

Площадь пожара составила 18 кв.м. Она была локализована в 14:29, а ликвидирован - в 15:33.

По предварительным данным возгорание произошло из-за короткого замыкания электрической сети.





