09.01.2018 13:34

Похищенную в Германии иномарку обнаружили на границе с Россией

Пограничники Харьковского отряда на российско-украинской границе обнаружили автомобиль, который находился в международном розыске.



Госпогранслужба

Вчера вечером в пункт пропуска «Гоптовка» прибыл автомобиль «Audi» 2000 года выпуска немецкой регистрации под управлением гражданина Украины. При осуществлении пограничных мер контроля транспортного средства, состоялось срабатывания международной базы данных Интерпола. Как выяснили правоохранители, иномарка была похищена на территории Германии.

По данному факту проинформированы очередного Укрбюро Интерпола в Киеве. Автомобиль передан сотрудникам Национальной полиции.

В результате подключения пограничного ведомства к базам данных Интерпола сотрудники Госпогранслужбы ежедневно задерживают преступников, находящихся в международном розыске, обнаруживают угнанные автомобили и паспортные документы. В частности, в 2017 году было реализовано более 3000 срабатываний, из них почти 2,1 тысячи отношении граждан, 210 - на транспортные средства и 722 - на паспортные документы.