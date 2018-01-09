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09.01.2018  12:45   

Житель Харьковщины позарился на бензин

Работники сектора реагирования патрульной полиции Краснокутского отделения полиции разоблачили в краже бензина 45-летнего местного жителя.


police.kharkov
3 января дежурную часть поступило заявление от 22-летнего жителя поселка Краснокутск о том, что неизвестный ночью похитил топливо из его автомобиля, который находился вблизи дома заявителя.
 
«В этот же день во время отработки территории района работниками сектора реагирования патрульной полиции была установлена личность злоумышленника. Им оказался 45-летний местный житель. Как выяснилось, похищенное топливо он планировал продать, а деньги потратить на собственные нужды. Вещественные доказательства изъяты», - сообщают в пресс-службе ГУНП.
 
Следователем Краснокутского отделения полиции открыто уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
 
Следствие продолжается.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  кража, бензин, харьков
 
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