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09.01.2018  13:15   

На Харьковщине 20-летняя девушка пустила в дом вора

Злоумышленник вынес из чужого дома золотые украшения и более 2-х тысяч гривен. Разоблачили парня сотрудники уголовного розыска Балаклейского отдела полиции.


police.kharkov
С соответствующим заявлением в дежурную часть обратилась 20-летняя жительница райцентра. Девушка сообщила, что из ее квартиры пропали 5 золотых колец и деньги.
 
«Причастным к краже оказался знакомый потерпевшей - 22-летний житель села Яковенково. Он часто приходил в гости к девушке. Накануне кражи он также побывал в доме потерпевшей. Как выяснили оперативники, именно тогда парень и украл из шкафа золото подруги и вытащил из кошелька более двух тысяч гривен. Украшения обменял в ломбарде на наличные, которые в дальнейшем потратил по своему усмотрению», - информируют в пресс-службе ГУНП.
 
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  кража, золото, харьков, дом
 
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