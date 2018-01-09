09.01.2018 13:15

На Харьковщине 20-летняя девушка пустила в дом вора

Злоумышленник вынес из чужого дома золотые украшения и более 2-х тысяч гривен. Разоблачили парня сотрудники уголовного розыска Балаклейского отдела полиции.



police.kharkov

С соответствующим заявлением в дежурную часть обратилась 20-летняя жительница райцентра. Девушка сообщила, что из ее квартиры пропали 5 золотых колец и деньги.

«Причастным к краже оказался знакомый потерпевшей - 22-летний житель села Яковенково. Он часто приходил в гости к девушке. Накануне кражи он также побывал в доме потерпевшей. Как выяснили оперативники, именно тогда парень и украл из шкафа золото подруги и вытащил из кошелька более двух тысяч гривен. Украшения обменял в ломбарде на наличные, которые в дальнейшем потратил по своему усмотрению», - информируют в пресс-службе ГУНП.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.