09.01.2018 15:01

Дорожных полицейских Харькова обвинили в вымогании взятки (ВИДЕО)

В сети появилось видео о том, что харьковская полиция вымогает 5000 гривен с водителя за несоставление на него административных материалов по ст. 130.



// YouTube

Видео разместил блоггер zpsanek на своем канале в YouTube.

В Нацполиции сообщили, что 5 января в 12.10 в Индустриальный отдел полиции поступила информация о том, что на одном из блокпостов работники полиции якобы вымогают деньги у одного из участников дорожного движения.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, собраны первичные материалы, опрошены все стороны конфликта.

Факт зарегистрирован в журнале единого учета правонарушений, материалы по подследственности переданы в Харьковскую местную прокуратуру №3.