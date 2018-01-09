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09.01.2018  15:01   

Дорожных полицейских Харькова обвинили в вымогании взятки (ВИДЕО)

В сети появилось видео о том, что харьковская полиция вымогает 5000 гривен с водителя за несоставление на него административных материалов по ст. 130.


// YouTube

Видео разместил блоггер zpsanek на своем канале в YouTube.

В Нацполиции сообщили, что 5 января в 12.10 в Индустриальный отдел полиции поступила информация о том, что на одном из блокпостов работники полиции якобы вымогают деньги у одного из участников дорожного движения.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, собраны первичные материалы, опрошены все стороны конфликта.
 
Факт зарегистрирован в журнале единого учета правонарушений, материалы по подследственности переданы в Харьковскую местную прокуратуру №3.

Тэги:  взятка, полиция, харьков
 
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