09.01.2018 17:28

Под Харьковом свалили памятный знак (ФОТО)

В ночь с 7 на 8 января группа неизвестных повредила трибуну и гранитную книгу с надписью "Акт провозглашения независимости Украины", расположенные в сквере Независимости Новой Водолаги.



// Слобідський край

О повреждении памятного монумента заместитель поселкового головы обнаружил в парке сообщил утром в полицию.

На место происшествия выезжала группа реагирования Нововодолажского отдела.

Проверка установила, что неизвестные в ночь на 8 января свалили на землю гранитную трибуну, на которой установлена мраморная плита с макетом книги с надписью «Акт провозглашения независимости Украины».



Монумент к историческим или культурным памятникам не принадлежит, установлен в 2016 году Нововодолажской объединенной территориальной общиной и находится на ее балансе. Основные части конструкции повреждений не имеют.

Событие внесено в единый журнала сообщений о правонарушениях. Сумма ущерба и обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.

Заодно Нововодолажская поселковый совет объявил вознаграждение в размере 10 000 гривен тому, кто предоставит полиции достоверную информацию о злоумышленников, сообщает «Слобідський край».

8 января постамент восстановили.



