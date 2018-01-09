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09.01.2018  17:28   

Под Харьковом свалили памятный знак (ФОТО)

В ночь с 7 на 8 января группа неизвестных повредила трибуну и гранитную книгу с надписью "Акт провозглашения независимости Украины", расположенные в сквере Независимости Новой Водолаги.


// Слобідський край
О повреждении памятного монумента заместитель поселкового головы обнаружил в парке сообщил утром в полицию.
 
На место происшествия выезжала группа реагирования Нововодолажского отдела.
 
Проверка установила, что неизвестные в ночь на 8 января свалили на землю гранитную трибуну, на которой установлена мраморная плита с макетом книги с надписью «Акт провозглашения независимости Украины».

Монумент к историческим или культурным памятникам не принадлежит, установлен в 2016 году Нововодолажской объединенной территориальной общиной и находится на ее балансе. Основные части конструкции повреждений не имеют.
 
Событие внесено в единый журнала сообщений о правонарушениях. Сумма ущерба и обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.
 
Заодно Нововодолажская поселковый совет объявил вознаграждение в размере 10 000 гривен тому, кто предоставит полиции достоверную информацию о злоумышленников, сообщает «Слобідський край».
 
8 января постамент восстановили.

 
Тэги:  вандализм, полиция, харьков
 
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