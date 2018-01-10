Под Харьковом сбили насмерть мужчину

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 10 января День благоприятствует бизнесу, дипломатии, учебе. И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить.

Прогноз погоды в Харькове на среду, 10 января В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.