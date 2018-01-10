Под Харьковом сбили насмерть мужчину

Авария произошла вечером 9 января возле пгт Валки.
Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, в 20.05 на трассе Киев – Харьков – Довжанский, у поворота на Валки, автомобиль «Фольксваген-поло» совершил наезд на 50-летнего пешохода.
От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.
День благоприятствует бизнесу, дипломатии, учебе. И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.
На Руси этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
влажн.:
давл.:
ветер: