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10.01.2018  11:27   

Под Харьковом сбили насмерть мужчину

Авария произошла вечером 9 января возле пгт Валки.


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Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, в 20.05 на трассе Киев – Харьков – Довжанский, у поворота на Валки, автомобиль «Фольксваген-поло» совершил наезд на 50-летнего пешохода.

От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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