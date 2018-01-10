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10.01.2018  13:02   

Очередного кладбищенского вандала поймали под Харьковом

За надругательство над могилами задержан 19-летний рецидивист.


// hk.npu.gov.ua
В Балаклейский отдел полиции обратилась 65-летняя женщина. Она заявила о том, что неизвестные повредили могилы ее близких.
 
Работники уголовного розыска установили лицо, причастное к совершению данного уголовного преступления. Злоумышленником оказался 19-летний парень. 
 
Похищенное он сдал в пункт приема металлолома, а полученные деньги потратил на собственные нужды.
 
Во время следствия была установлена ​​причастность молодого человека еще к двум аналогичным преступлениям.
 
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. 
 
Мужчине сообщено о подозрении в совершении данного преступления, следствие продолжается.
Источник:   ГУ НП
 Тэги:  вандализм, кладбище, полиция, харьков
 
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