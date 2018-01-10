10.01.2018 13:02
Очередного кладбищенского вандала поймали под Харьковом
За надругательство над могилами задержан 19-летний рецидивист.
// hk.npu.gov.ua
В Балаклейский отдел полиции обратилась 65-летняя женщина. Она заявила о том, что неизвестные повредили могилы ее близких.
Работники уголовного розыска установили лицо, причастное к совершению данного уголовного преступления. Злоумышленником оказался 19-летний парень.
Похищенное он сдал в пункт приема металлолома, а полученные деньги потратил на собственные нужды.
Во время следствия была установлена причастность молодого человека еще к двум аналогичным преступлениям.
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении данного преступления, следствие продолжается.