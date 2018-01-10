10.01.2018 12:45

На Харьковщине водитель «копейки» сбил пешехода

Авария произошла 6 января в городе Богодухов на улице Центральной. Водитель автомобиля совершил наезд на 37-летнего местного жителя и скрылся с места происшествия.



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Пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали в местную больницу.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники отдела совместно с сотрудниками патрульной полиции установили местонахождение водителя-беглеца. Им оказался 34-летний житель Богодуховского района. Злоумышленника задержали, автомобиль «ВАЗ» поставлено на штрафплощадку отдела полиции», - информируют в пресс-службе ГУНП.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. За содеянное водителю грозит максимальное наказание до 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами.