10.01.2018 13:32

Мужчина ради наживы убил трубой знакомого

Для завладения имуществом потерпевшего злоумышленник все спланировал заранее.



// Нацполиция

25 декабря в дежурную часть Лозовского отдела полиции обратилась женщина. Она обнаружила во дворе домовладения в поселке Надеждовка своего 55-летнего родственника с разбитой головой.

Общаясь с сыном потерпевшего, полицейские выяснили, что из дома исчезла барсетка с крупной суммой денег.

На следующий день мужчина скончался в реанимации местной больницы.



Следователи начали досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч.4 ст.187 (разбой) и ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские разоблачили в совершении данных преступлений 24-летнего ранее судимого жителя поселка Надеждовка.

Выяснилось, что 25 декабря подозреваемый наведался в дом потерпевшего с конкретной целью - завладение его деньгами. С собой вор прихватил металлическую трубу.



Около 18:00 мужчина перелез через забор домовладения потерпевшего, подошел к дому, постучал в окно комнаты и стал вблизи входной двери. Злоумышленник дождался, когда хозяин выйдет на улицу, подкрался к нему с заду и ударил несколько раз по голове металлической трубой.

Пострадавший потерял сознание и тогда подозреваемый проник в дом и завладел барсеткой, в которой находились 23 тысячи гривен.

9 января работники полиции объявили задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.