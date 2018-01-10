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10.01.2018  13:32   

Мужчина ради наживы убил трубой знакомого

Для завладения имуществом потерпевшего злоумышленник все спланировал заранее.


// Нацполиция
25 декабря в дежурную часть Лозовского отдела полиции обратилась женщина. Она обнаружила во дворе домовладения в поселке Надеждовка своего 55-летнего родственника с разбитой головой. 
 
Общаясь с сыном потерпевшего, полицейские выяснили, что из дома исчезла барсетка с крупной суммой денег.
 
На следующий день мужчина скончался в реанимации местной больницы.

Следователи начали досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч.4 ст.187 (разбой) и ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские разоблачили в совершении данных преступлений 24-летнего ранее судимого жителя поселка Надеждовка.
 
Выяснилось, что 25 декабря подозреваемый наведался в дом потерпевшего с конкретной целью - завладение его деньгами. С собой вор прихватил металлическую трубу.

Около 18:00 мужчина перелез через забор домовладения потерпевшего, подошел к дому, постучал в окно комнаты и стал вблизи входной двери. Злоумышленник дождался, когда хозяин выйдет на улицу, подкрался к нему с заду и ударил несколько раз по голове металлической трубой.
 
Пострадавший потерял сознание и тогда подозреваемый проник в дом и завладел барсеткой, в которой находились 23 тысячи гривен. 
 
9 января работники полиции объявили задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.
Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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