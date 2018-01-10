10.01.2018 13:15

Правоохранители Харьковщины раскрыли жестокое убийство

Сотрудники Великобурлукского отделения полиции совместно с оперативниками Управления криминальной полиции и следственного управления ГУНП в Харьковской области задержали подозреваемого в течение нескольких часов.



police.kharkov

В дежурную часть поступило сообщение о возгорании жилого дома. После тушения пожара в доме было обнаружено тело 42-летнего владельца дома.

По заключению медиков смерть мужчины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские за считанные часы установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 39-летний местный житель.

«Как выяснилось, накануне мужчины вместе распивали спиртные напитки. На почве внезапно возникших неприязненных отношений злоумышленник нанес несколько ударов табуретом по голове знакомому. От полученных повреждений мужчина скончался. Чтобы скрыть следы преступления и избежать уголовной ответственности, злоумышленник поджег дом», - говорят в пресс-службе ГУНП.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до 15 лет заключения. Следствие продолжается.