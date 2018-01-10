10.01.2018 14:17

Рождественское знакомство под Харьковом обернулось поножовщиной

Работники Дергачевского отдела полиции уличили в преступлении 50-летнего местного жителя.



police.kharkov

О госпитализации в больницу 41-летнего мужчины с колото-резаной раной грудной клетки в Дергачевский отдел полиции сообщили медики. Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Полицейские установили, что мужчины познакомились на улице и решили накануне Рождества организовать застолье. После распития спиртного между ними возникла ссора. В результате гость нанес удар по голове керамической пепельницей 50-летнему владельцу квартиры. После чего хозяин дома схватил нож, стал им размахивать и несколько раз ранил своего нового знакомого», - рассказывают в пресс-службе ГУНП.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.