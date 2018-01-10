10.01.2018 15:17

Харьковчанин, защищая жену, порезал ножом ее брата

За совершение преступления 31-летнего харьковчанина задержали сотрудники Немышлянского отдела полиции.



police.kharkov

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, в дежурную часть полиции поступило сообщение о госпитализации 33-летнего местного жителя с проникающей колото-резаной раной грудной клетки.

Полицейские установили, что между потерпевшим и мужем его сестры возникла семейная ссора, которая переросла в поножовщину. Защищая свою жену от оскорблений, 31-летний мужчина схватил нож и ударил в спину оппонента.

Полицейские изъяли вещественные доказательства.

Сейчас состояние пострадавшего удовлетворительное, он уже переведен в общую палату. По факту происшествия открыто уголовное производство. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Правонарушитель находится под арестом.